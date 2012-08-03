МЗС: попри справу Тимошенко треба рухатися вперед

Про це, як повідомляє ВВС Україна, сказав заступник міністра закордонних справ України Андрій Олефіров, виступаючи у Фонді Карнегі у Вашингтоні.

«Не секрет, що тут, у США, ті, з ким я зустрічався, негативно оцінюють справу Ю.Тимошенко. Негативна чи позитивна реакція – але Україна має рухатися вперед», - сказав А.Олефіров.

Він також висловив сподівання, що США підтримають Україну, коли вона очолить ОБСЄ у 2013 році.

За словами урядовця, Україна виконала багато для того, щоб відповідати стандартам ЄС на законодавчому рівні, зокрема ухвалила новий Кримінальний процесуальний кодекс.

За його словами, Україна має досягнення у відносинах з кожним зі своїх стратегічних партнерів.

«На рівні ЄС – це важливий крок до безвізового режиму з Європейським Союзом, з НАТО – участь у нових операціях, з Росією – робота над демаркацією кордонів, з США – виконання угоди про відмовлення від високозбагаченого урану», - сказав заступник міністра закордонних справ.

А.Олефіров ще раз підтвердив європейські устремління Києва і співпрацю із запропонованим Росією Митним союзом лише у форматі "3+1".