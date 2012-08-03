ЦВК обіцяє з'ясувати, чи є у Шевченка шанси стати нардепом

Про це напередодні в ефірі телеканалу ТВі повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера, повідомляє nbnews.

«Як тільки надійдуть документи до Центральної виборчої комісії, будемо всі ці моменти з'ясовувати. Ми звертаємося до Міністерства внутрішніх справ України з питання наявності судимості, це всіх кандидатів стосується, звертаємося з перевіркою до Міністерства закордонних справ, органів прикордонної служби України щодо надання необхідної інформації, у тому числі перетину державного кордону, можливо, отримання виду на проживання, можливо, ще якоїсь інформації, щоб ми для себе могли кваліфікувати: проживав чоловік в Україні, чи ні», - заявив Магера.