ПР здала списки у ЦВК: якщо здали першими, то і будемо на першому місці

Про це повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Як зазначив з цього приводу народний депутат від ПР Володимир Олійник, Партія регіонів очікує швидкої реєстрації цих документів у ЦВК.

«Ми провели конструктивно з’їзд, першими прийшли здавати документи. Оформили, на мій погляд, їх дуже добре, тому що юридичні служби займались їх перевіркою. Не думаю, що будуть якісь претензії до наших документів. Це - вдалий старт для партії, щоб отримати гарний результат у жовтні», - зазначив парламентарій.

«Думаю, якщо здали першими, то і будемо на першому місці, з гарним результатом, з великою кількістю депутатів», - висловив упевненість В.Олійник.