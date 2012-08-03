Об'єднана опозиція подала до ЦВК списки своїх кандидатів

Як передає кореспондент УНІАН, А.Яценюк вчергове висловив впевненість у перемозі опозиції та у формуванні саме демократичної більшості у Верховній Раді.

Говорячи про можливість повернення Центрвиборчкомом списків опозиції через те, що в них є нині засуджені Юлія Тимошенко та Юрій Луценко, А.Яценюк наголосив, що немає людей, які б могли перешкодити опозиції зареєструвати ці виборчі списки. А.Яценюк наголосив, що сьогодні і Ю.Тимошенко, і Ю.Луценко мають право брати участь у виборах. Він нагадав, що відносно Ю.Луценка Європейський суд з прав людини визнав його засудження політично вмотивованим. Крім того, він наголосив, що влада сьогодні затягує розгляд касації у газовій справі Ю.Тимошенко, щоб Європейський суд також не визнав її засудження політично вмотивованим.

В свою чергу перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр Турчинов наголосив, що немає юридичних підстав для того, аби деякі кандидати не були зареєстровані. «Нема таких підстав, щоб повернути нам списки. Все відповідає вимогам закону і Конституції», - сказав О.Турчинов.

В той же час перед ЦВК відбувається ярмарок продовольчої та сільськогосподарської продукції. Навколо ЦВК стоять понад три десятки яток з харчовими продуктами, і таким чином не видно з проїжджої частини, що відбувається на подвір’ї ЦВК.