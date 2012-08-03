Опозиція: київська влада віддає регіоналам в оренду приміщення по гривні

Загальна площа приміщень у Оболонському районі, що мають перейти з комунальної власності територіальної громади в оренду, становить 314,8 м2, зазначається в повідомленні.

За даними опозиції, постійна комісія з питань власності Київради на своєму засіданні від 3 липня підтримала пропозицію депутата Київради від ПР Володимира Дейнеги щодо надання в оренду Оболонській районній організації Партії регіонів 4-х нежитлових приміщень на особливо вигідних умовах. Так, приміщення по вул. М.Майорова, 1, вул. Маршала Тимошенка,18, вул. Мате Залки, 6-а, та по просп. Г.Сталінграда, 18, будуть надані для розміщення партофісів партії влади без проведення конкурсів та з орендною ставкою плати 1 грн на період виборчої кампанії.

«Віддаючи 300-та квадратів нерухомості в оренду всього за 4 гривні на рік, бюджет міста втрачає близько 44 тис. грн, – обурюються у столичній опозиції. - Багатодітні сім’ї, приватні підприємці, партійні осередки всіх інших політичних сил світу можуть тільки позаздрити комфортним умовам роботи Оболонського осередку регіоналів».

Як зазначають у Київському штабі «Батьківщини», рішення постійної комісії Київради з питань власності є підставою для розгляду питання на черговій сесії. Завадити існуючій провладній більшості депутатів голосувати на підтримку даного питання має депутатський запит від керівника столичного регіонального штабу опозиції Юрія Одарченка, підкреслили в опозиці.

В запиті на адресу в.о. Київського міського голови Галини Гереги депутат Ю.Одарченко вимагає пояснити підстави надання Оболонській районній в Києві організації Партії регіонів офісних приміщень. Адже згідно з існуючим Положенням про оренду майна територіальної громади Києва (затвердженого рішенням Київради 22.09.11р. зі змінами від 24.05.2012 р.), для політичних партій нерухомість більш ніж 50 м2 оплачується у 4% від оціночної вартості приміщення.