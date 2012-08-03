У ЦВК кажуть, що рішення Євросуду щодо політв'язнів їм не указ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив член ЦВК Михайло Охендовський, відповідаючи на запитання, яким чином відбуватиметься реєстрація осіб, якщо Європейський суд визнав, що вони засуджені з політичних мотивів.

“При прийнятті рішень про реєстрацію кандидатів у народні депутати Центральна виборча комісія керується в першу чергу Конституцією України і Законом “Про вибори народних депутатів України”. Наскільки мені відомо, рішень Європейського суду з прав людини, які стосуються цього виборчого процесу, не існує, і в будь-якому випадку Конституція України на території України має найвищу юридичну силу”, - сказав М.Охендовський.

Він нагадав, що Конституція України забороняє особі балотуватися, якщо особа має судимість за вчинення умисного злочину і якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Як повідомляв УНІАН, у виборчому списку Об’єднаної опозиції є нині засуджені Юлія Тимошенко та Юрій Луценко.

При цьому один з лідерів Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк наголосив, що «немає людей, які б могли перешкодити опозиції зареєструвати ці виборчі списки». За словами А.Яценюка, сьогодні і Ю.Тимошенко, і Ю.Луценко мають право брати участь у виборах. Він нагадав, що відносно Ю.Луценка Європейський суд з прав людини визнав його засудження політично вмотивованим. Крім того, він наголосив, що влада сьогодні затягує розгляд касації у газовій справі Ю.Тимошенко, щоб Європейський суд також не визнав її засудження політично вмотивованим.

Також перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр Турчинов наголосив, що немає юридичних підстав для того, аби деякі кандидати не були зареєстровані. «Нема таких підстав, щоб повернути нам списки. Все відповідає вимогам закону і Конституції», - сказав О.Турчинов.