Міщенку хтось сказав, що Тимошенко засмучена і хоче, щоб він повернувся

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Міщенко заявив сьогодні журналістам під ЦВК.

“Буду йти по 98 округу Київської області”, - сказав С.Міщенко. За його словами, йому досі не відомо, за яким принципом формувалися виборчі списки, і чому дійсно люди, які займалися опозиційною діяльністю, залишилися далеко за прохідною частиною списку.

С.Міщенко зауважив, що після інциденту, який стався з затвердженням виборчих списків, він не розмовляв ні з керівництвом опозиції, так само як і не було якоїсь реакції від лідера “Батьківщини” Юлії Тимошенко. “Єдине, з джерел я дізнався, що вона дуже засмучена тим, що це трапилося і хоче, щоб я повернувся”, - сказав він. Депутат наголосив, що може повернутися до “Батьківщини” за умови, якщо про ці списки дійсно нічого не знала Ю.Тимошенко, і якщо вона зробить відповідну заяву. “Питання же не стільки в мені, скільки в тих людях, яких одразу після виборів можуть притягнути до кримінальної відповідальності”, - сказав він, додавши, що мова йде про депутатів Андрія Шкіля, Юрія Гримчака, Антоніну Болюру та Євгена Шаго.

С.Міщенко також зауважив, що до нього надходили пропозиції від деяких політичних сил щодо підтримки його кандидатури на виборах, однак він не розглядав їх серйозно.

Як по відомляв УНІАН, 30 липня з’їзд Об’єднаної опозиції «Батьківщина» затвердив список кандидатів на парламентських виборах, які відбудуться в жовтні. Народний депутат С.Міщенко, який вийшов з фракції як тільки дізнався, що у виборчому списку "Батьківщини" він під 142-м номером, що не гарантує йому потрапляння у Верховну Раду VII скликання, виявився не єдиним незадоволеним списком.

Пізніше видання "Комерсант-Україна" з посиланням на своє джерело в партії повідомило, що в партії "Батьківщина" назріває невдоволення сформованими списками на парламентські вибори. «У партії зріє бунт, - повідомило джерело в «Батьківщині». - Є інформація про підготовку відкритого з'їзду, на якому буде прийнято звернення до Юлії Тимошенко. Крім того, є ті, хто готовий вийти до преси з інформацією про переворот в партії».