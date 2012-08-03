Прокуратура закрила справу LB.ua через «метушню» Ландіка

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із ЗМІ прокуратури Києва.

«Прокуратурою міста Києва винесена постанова про закриття кримінальної справи за фактами порушення таємниці листування народного депутата В.Ландіка через непослідовність позиції самого заявника, який неодноразово робив суперечливі заяви в пресі», - йдеться в повідомленні.

Крім того, у постанові про закриття кримінальної справи зазначено, що порушення закону з боку Інтернет-видання у цій конкретній ситуації не спричинило істотної шкоди.

При цьому у прокуратурі роз’яснили, що згідно з вимогами чинного законодавства, передбачено кримінальну відповідальність за порушення конституційного права на таємницю листування та порушення недоторканності приватного життя.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від Партії регіонів В.Ландік звернувся до прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу за порушення таємниці листування ресурсом LB.ua.

Депутат вимагав порушити кримінальну справу за ст. 163 Кримінального кодексу (порушення таємниці листування, вчинене щодо державних або громадських діячів), яка передбачає покарання у вигляді ув’язнення від трьох до семи років.

У заяві В.Ландіка фігурують шеф-редактор LB.ua Ксенія Василенко (С.Кошкіна), головний редактор Олег Базар і фотокор Максим Левін.

Депутата обурила публікація від 18 листопада 2011 року "Ландік-старший рятує сина за допомогою технологів і "правильних" коментарів на сайтах". У статті розміщено фото, на яких В.Ландік у сесійному залі парламенту веде СМС-листування щодо долі свого сина, який тоді перебував під судом за звинуваченням у побитті дівчини.

18 липня прокуратура Києва повідомила про порушення кримінальної справи за результатами перевірки за заявою народного депутата В.Ландіка про порушення таємниці листування державного діяча.

Пізніше Президент України Віктор Янукович доручив генеральному прокурору Віктору Пшонці перевірити законність порушення кримінальної справи щодо видання LB.ua.