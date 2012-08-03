Політолог: балотування Шевченка до ВР - найгірший трансфер в його історії

Про це вони сказали на прес-конференції в агентстві УНІАН.

Як зазначив президент аналітичного центру “Відкрита політика” Ігор Жданов, якщо Центральна виборча комісія України буде діяти за законом, то другий номер виборчого списку партії «Україна – Вперед!» Андрій Шевченко не буде зареєстрований як кандидат в народні депутати України, оскільки останні 5 років проживав поза межами України.

Політолог вважає, що балотування А.Шевченка до Верховної Ради України “це найгірший трансфер в його історії”. “Він не розуміє куди він заліз”, - додав І.Жданов і підкреслив, що сьогодні “його вся країна любить”, але, йдучи в політику, він матиме “зовсім інший статус”. За його словами, під час виборчої кампанії А.Шевченку доведеться відповідати на “незручні запитання”.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко зазначив: “Я не впевнений, що Андрія Шевченка не зареєструють”. Він нагадав, що в свій час до нинішнього міністра України Дмитра Саламатіна, який балотувався в народні депутати України “питань могло бути набагато більше”, але його зареєстрували. В.Фесенко зазначив, що відповідно до законодавства реєстрація А.Шевченка є сумнівною, але “я знаю в кого більшість в ЦВК, тому якщо ретельно попрацюють з членами ЦВК, то все буде гаразд”.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо заяв Павла Лазаренка та автора гігантської фінансової піраміди 1990-х Сергій Мавроді щодо бажання балотуватися на виборах до ВР, В.Фесенко зазначив, що це неможливо, якщо дотримуватися законодавства України. Він вважає, що такі заяви даних людей є “просто нагадування про себе і більш нічого”. За його словами, для С.Мавроді навіть спроба реєстрації кандидатом, стане хіба що “елементом рекламної кампанії в Україні через створення штучного конфлікту”.