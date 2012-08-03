Азаров запитав українців: Ви мені вірите чи ні?

Прем'єр-міністр Микола Азаров упевнений, що українці йому довіряють.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв'ю українським телеканалам.

«Буквально вчора я був у Запоріжжі... й запитав: «Ви мені вірите чи ні? Для мене це дуже важливо». Вони говорять: «Ми вам віримо». Для мене це, звичайно, дуже висока оцінка», - сказав М.Азаров.

За його словами, під час поїздок по країні він часто спілкується з людьми, цікавиться їхньою думкою й проблемами і робить це без присутності телекамер. При цьому прем'єр зазначив, що впевнений у щирості людей.

М.Азаров також підкреслив, що не повністю задоволений роботою уряду. Він ще раз відзначив, що реформи не можуть проводитися швидко й на їх здійснення необхідний час.