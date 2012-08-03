Томенко каже, що список опозиції «не до кінця справедливий»

Аналізуючи історію з формуванням та оприлюдненням списків учасників виборчої кампанії, М.Томенко зауважив, що тут чітко простежується тенденція, яка відрізняє опозицію від провладних політичних сил.

Віце-спікер нагадав, що об’єднана опозиція «Батьківщина» оприлюднила свій список одразу ж на з’їзді та розмістила його на партійному сайті, щоб кожен охочий міг з ним ознайомитися.

Натомість, зазначив М.Томенко, Партія регіонів та близькі до неї політичні сили, не дивлячись на проведення з’їздів, ще й досі не оприлюднили списки. У випадку Партії регіонів – це список з мажоритарних округів, у випадку партії «Україна - вперед» - весь список окрім першої 10-ки залишається загадкою.

За словами М.Томенка, списки «регіоналів» та близьких до них політичних сил сьогодні формує Адміністрація Президента, яка досі не може остаточно визначитися, кого ж делегувати на виборчу кампанію.

На думку віце-спікера, сьогодні виникла парадоксальна ситуація, коли з’їзди проводяться для телевізійної картинки, а списки продовжують формуватися в кабінетах влади.

«Тому попри деякі дискусійні прізвища в списках об’єднаної опозиції «Батьківщина», цілком очевидним є той факт, що ці списки формували партії, які складають об’єднання. У випадку влади та близьких до неї політичних структур, списки формувалися високопосадовцями та чиновниками на місцях, де навіть відомі партійці та самі кандидати в депутати у мажоритарних округах ще й досі, після проведення з’їздів, не знають, чи їх затвердили, чи ні», - заявив М.Томенко.

Він визнав, що в об’єднаній опозиції є кандидати, які не є ідеальними для проходження на мажоритарних округах. Він поінформував, що в такому випадку буде ініціювати обговорення ситуації в цих проблемних округах і ухвалювати рішення напередодні дня голосування, виходячи із послужного списку політика та його шансів перемогти представника влади.

Зокрема, М.Томенко розповів, що він особисто підтримує Тараса Стецьківа на 117 окрузі міста Львова, вважаючи, що завдяки його успішній політичній діяльності він має всі шанси перемогти.