Азаров розказав, як їм з Януковичем «ненормально» живеться

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв'ю українським телеканалам.

“Я питанням задаюся, а коли ж у мене буде час для того, щоб пожити нормальним життям, тому що життя прем'єр-міністра - це далеко не нормальне, так само як і Президента. Я щодня з ним розмовляю, і не просто розмовляю, а знаю його режим роботи на так званому відпочинку. Я йому співчуваю, тому що немає нормального відпочинку”, - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що іноді питанням задається, коли в нього буде можливість подивитися на життя по-іншому. Разом з тим М.Азаров зазначив, що перед ним як головою уряду стоять дуже складні завдання.

“Ми за них узялися, ми вже не вперше їх вирішуємо. Нам не вдалося здійснити те, що ми задумали у 2002-2004, у 2006-2007 роках. Нині у нас є всі можливості реалізувати стратегічний курс розвитку економіки України. Є у нас мрія така серйозна і велика, щоб Україна була успішною європейською державою”, - зазначив М.Азаров.

Він також наголосив, що ця мрія перекреслює всі думки про брак вільного часу і дозвілля.

“Це історична мрія, і повірте, ми налаштовані зробити її реальністю. Я сподіваюся, що ми всі будемо свідками реалізації цієї мрії”, - резюмував М.Азаров.