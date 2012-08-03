Мадонна у Києві виставила райдер на 48 сторінок

Про це ВВС Україна повідомили в у концертній агенції Melnitsa International, яка влаштовує виступ зірки у Києві,

Зі слів організаторів, райдер Мадонни вважається найскладнішим. "Проте ми впевнені, що ми його виконаємо", - запевнила Леся Клочай з агенції Melnitsa.

У частині, яка стосується побуту зірки у Києві, йдеться, зокрема, про те, що Мадонні та її шоу-балету потрібні приблизно 15 гримерок.У кожній з них мають стояти білі троянди, а стіни будуть завішені спеціальною тканиною, яку команда зірки привезла з собою.

"З собою вона планувала привезти і особистого кухаря", - додала пані Клочай.

Меблі у кімнатах київського готелю, де проживає Мадонна, розставлені за особливою схемою - це пов'язано з вченням Каббала, послідовницею якого є співачка.

За словами Лесі Клочай, приїжджі зірки зазвичай вимагають супровід ДАІ, проте у райдері Мадонни такого пункту не було.

Сцену на НСК "Олімпійський" збирають з понеділка: її розмір становитиме 70 на 30 метрів. Концерт відбудеться завтра.