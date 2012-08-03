Азаров повідав, що йому кілька разів робили боляче

Про це він сказав сьогодні в ході спілкування з користувачами Facebook.

"Абсолютно очевидно, що без довіри людей неможливо здійснювати серйозні перетворення в нашій країні. А задумують ці перетворення цілком конкретні люди, тобто у них з'являється задум, ідеї, вони ж втілюють ці задуми в конкретні рядки документів: законів, постанов, розпоряджень", - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що сам особисто не може досконально вивчати кожен з тисяч документів, які виходять за його підписом.

"Абсолютно очевидно, що питання довіри персоналу апарату, довіри до компетентності, чесності, відповідальності - це питання ключове. Ви просите відповісти відверто, я відповідаю відверто: я довіряю своєму оточенню. Але за ці роки було кілька випадків, коли людина, якій я довіряв, цієї довіри не виправдала. Це було дуже боляче, але я приймав рішення розстатися з такими людьми. Природно, я не називатиму їх прізвищ з етичних міркувань", - зазначив М.Азаров.