ЦВК зареєструвала Сацюка, Поплавського та Рудьковського

Центральна виборча комісія зареєструвала низку кандидатів-самовисуванців в одномандатних округах.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення на своєму сьогоднішньому засіданні ухвалила комісія.

Зокрема, в окрузі №1 балотуватиметься колишній член Компартії України Леонід Грач, в окрузі №18 – народний депутат Григорій Калетник, в окрузі №62 Володимир Сацюк (колишній перший заступник голови СБУ – УНІАН), в окрузі №68 – екс-депутат Сергій Ратушняк, окрузі №91 – ректор інституту культури Михайло Поплавський, окрузі №158 – екс-депутат Олександр Волков, №176 – Степан Гавриш, №197 – Богдан Губський, №198 – колишній БЮТівець Анатолій Семинога, №210 – колишній соціаліст і колишній міністр транспорту Микола Рудьковський, №219 – Олександр Пабат и №223 – Віктор Пилипишин і Вадим Гладчук.

Всього сьогодні ЦВК зареєструвала 219 кандидатів-самовисуванців в різних одномандатних округах.