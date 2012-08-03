Янукович дав добро на відеоспостереження на виборах

Президент України Віктор Янукович підписав Закон №5175-VI «Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні і відразу в цілому Закон “Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів 28 жовтня 2012 року”.

Закон на розгляд парламенту вніс народний депутат від Партії регіонів Владислав Забарський. Законом передбачено запровадити систему відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення, яка повинна забезпечити передачу зображення з дільниці для можливості його перегляду на відповідному веб-сайті у мережі інтернет, збереження інформації.

Пропонується в обов’язковому порядку встановити системи відеоспостереження у приміщеннях для голосування звичайних виборчих дільниць.

Вимога щодо встановлення системи відеоспостереження не поширюватиметься на окружні виборчі комісії, дільничні виборчі комісії закордонної виборчої дільниці, спеціальні виборчі дільниці, а також на Центральну виборчу комісію.

Законом передбачено, що система відеоспостереження складається із не менш ніж двох веб-камер, які встановлюються у приміщенні для голосування дільничної виборчої комісії, а також засобів запису та збереження інформації, обробки даних для передачі зображення, передачі інформації на відповідний веб-сайт у мережі інтернет. Веб-камери повинні розташовуватись таким чином, щоб не порушувати таємницю волевиявлення виборців і забезпечити умови для вільного формування виборцем своєї волі та її вільного виявлення, одночасно забезпечуючи контроль громадськості за дотриманням процедури голосування і підрахунку виборчих бюлетенів.

Законом також передбачається, що дільнична виборча комісія забезпечує початок безперервного функціонування системи відеоспостереження у день голосування для можливості передачі відеозображення з дільниці і його перегляду у режимі реального часу на відповідному веб-сайті у мережі інтернет не пізніше початку підготовчого засідання відповідної дільничної виборчої комісії і припиняє функціонування у такому режимі після закінчення голосування

Після закінчення голосування на виборчій дільниці і до підписання протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, у тому числі з поміткою "уточнений" та про повторний підрахунок голосів, дільнична виборча комісія забезпечує функціонування системи відеоспостереження у режимі відеозапису і збереження відеозображення. Матеріали відеоспостереження у даному випадку можуть надаватись за запитом у порядку, встановленому ЦВК.

Законом передбачено, що трансляція відео зображення, отриманого за допомогою системи відеоспостереження з приміщення для голосування дільничної виборчої комісії під час голосування, здійснюється на відповідному веб-сайті у мережі інтернет. Відповідно до закону, матеріали відеоспостереження зберігаються протягом одного року з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів, після чого знищуються в установленому ЦВК порядку.

Фінансування всіх цих заходів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що для створення та запровадження системи відеоспостереження на звичайних виборчих дільницях на постійній основі під час виборів народних депутатів України у 2012 році необхідні кошти в обсязі 993,6 млн грн. Виділення додаткового ресурсу Центральній виборчій комісії у сумі 993,6 млн грн. передбачається здійснити за рахунок податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів – 350 млн грн та ввізного мита – 643,6 млн грн.

2 липня прем’єр-міністр Микола Азаров заявив, що під час виборів до Верховної Ради України на виборчих дільницях встановлять 34 тисячі відеокамер для спостереження за ходом голосування.

4 липня Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету на 2012 рік щодо виділення майже 1 млрд грн на оснащення виборчих дільниць системами відеоспостереження.