ЦВК зареєструвала 39 міжнародних спостерігачів від ENEMO
23:12, 03 серпня 2012Політика
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Центральна виборча комісія зареєструвала 39 міжнародних спостерігачів від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO).
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення на своєму сьогоднішньому засіданні ухвалила комісія.
Як повідомляв УНІАН, планується, що ENEMO направить до України щонайменше 400 спостерігачів на вибори до Верховної Ради.
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