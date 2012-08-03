У Севастополі опозиції не дають ставити намети

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Севастопольського регіонального виборчого штату Об'єднаної опозиції «Батьківщина».

«Зараз йде повномасштабна спланована судова боротьба проти опозиції. Шість позовних заяв направлено владою до адміністративних судів Севастополя для того, щоб перекрити і цей канал спілкування політичної партії ВО «Батьківщина» з виборцем», - констатував заступник керівника виборчого штабу Об'єднаної опозиції в Севастополі Микола Іванюк.

Він переконаний, що влада Севастополя грубо порушує Конституцію України, законодавство про діяльність політичних партій і громадських організацій, перекручує дух і норми закону про вибори народних депутатів.

«У нас викликає занепокоєння подібний агресивний наступ влади на опозицію», - сказав М.Іванюк. «Ми прогнозуємо, що на всіх етапах виборчої кампанії чинитиметься відвертий і потужний тиск на членів окружних і дільничних виборчих комісій від нашої політичної сили. Це неприпустимо, і подібним прецедентам влади має бути покладено край Центральною виборчою комісією України і міжнародними демократичними інституціями», - підкреслив він.

Також у прес-службі стверджують, що севастопольським підприємцям «переконливо рекомендовано» не надавати білборди під рекламу політичної сили Юлії Тимошенко, а також обмежити доступ опозиціонерів на місцеві державні телевізійні канали.