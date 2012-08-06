Міщенко думає, що Турівська не завжди робить так, як каже Тимошенко

Про це він сказав в інтерв'ю газеті «Сегодня».

За словами депутата, про те, що він буде у виборчому списку «Батьківщини» 142-м номером, дізнався у п'ятницю, 27 липня, за три дні до з'їзду. За словами С.Міщенка, про це його повідомили керівник Центрального штабу Об'єднаної опозиції, перший заступник лідера партії “Батьківщина” Олександр Турчинов і Федорчук (співробітник офісу «Батьківщини» на Турівській №16 у партсписку) у кабінеті О.Турчинова.

С.Міщенко підкреслив, що розраховував на місце у прохідній частині списку, оскільки «існували критерії, які Юлія Володимирівна озвучила, ще коли була на волі, і за якими мав формуватися партійний список». За його словами, існували списки, які складалися керівництвом фракції і передавалися лідерові партії, зокрема у в'язницю, в яких фіксувалися: відвідання депутатом засідань фракції і парламенту; участь у засіданнях експертної ради, яка розглядала законопроекти і робила пропозиції щодо голосування для фракції; активність під час акцій, які організовувала партія; відвідання судових засідань на процесах Ю.Тимошенко; чергування вночі у наметовому містечку і біля Українського будинку; участь у блокуванні трибуни.

«Я почувався спокійно за всіма цими критеріями», - підкреслив депутат.

«Більше того, тим 20 нардепам, які ночували в лікарні, Юлія Володимирівна особисто передала, що ніколи їх не зрадить, і вони будуть в списку. У результаті, з 20 у прохідній частині опинилися, максимум, 5», - додав С.Міщенко.

Він вважає, що «інформація доходить» до Ю.Тимошенко повною мірою.

«Інша справа, що Турівська не завжди прислухається до її думки. Або це така брудна гра», - додав С.Міщенко.

На уточнююче запитання «Гра Тимошенко?», С.Міщенко відповів: «Їх усіх. Дивлячись на це, я розумію, що ні за що більше не повернуся у «Батьківщину». При цьому підкреслив: «Я не думаю, що Юлія Володимирівна пішла на те, щоб людей, над якими висять кримінальні статті, залишити поза парламентом. Я маю на увазі Шкіля, Болюру, Шага і Гримчака (№ 87, 88, 93 і 91; Антоніна Болюра і Євген Шаго проходять у справі ЄЕСУ, Юрій Гримчак – у справі про димові шашки під час ратифікації Харківських угод). Сподіваюся, вони все ж до парламенту потраплять».

На запитання, чому фракцію усунули від складання передвиборних списків, С.Міщенко відповів: «Тому що ніхто не вважає депутатів за людей. Фракція – це просто гарматне м'ясо, це засіб для досягнення лідерами особистих цілей. Члени фракції – це люди, на кістках яких лідери будують своє майбутнє».

С.Міщенко також вважає, що створення Об'єднаної опозиції «Батьківщина» під вибори було «великою помилкою». Він не виключив, що Ю.Тимошенко «досі думає, що це правильно, що ці люди її захищатимуть». «Я так не думаю. Це ми потрапили до парламенту завдяки їй, а чим їй будуть зобов'язані ті, хто опиниться в наступній Раді?! Навіщо їм їздити на суди і до лікарні, якщо вони вже знайшли собі нових лідерів?!» - додав він.

С.Міщенко заявив, що тепер у фракції «БЮТ-Батьківщина» «новими критеріями стали особиста відданість Турчинову і, як я підозрюю щодо певних людей у списку, певні фінансові інтереси». «Це стосується не всіх – Томенко, Сас, Кожем’якин і дехто інший гідні бути у прохідній частині. Але таких там не так вже й багато. Особливо великі питання щодо тих, хто не був нардепом, однак потрапив до прохідної частини списку», - додав він.

При цьому С.Міщенко повідомив, що на засіданні фракції «БЮТ-Батьківщина» не обговорювалося питання про об'єднання з партією «Фронт Змін», яку очолює Арсеній Яценюк. «Був лист Юлії Володимирівни – як ми могли не послухатися лідера, який сидить у в'язниці і просить це зробити?! Всі через силу, але підтримали, розуміючи, що це буде велика проблема для фракції. Що тепер і вийшло», - сказав він.

На думку С.Міщенка, згуртованою фракція «БЮТ-Батьківщина» вже не буде. «Мені зателефонували більш як 30 осіб, які не розуміють, що тепер робити. Я нічого не радив, сказав – робіть, як вважаєте за потрібне. Але зрозуміло, що монолітної фракції більше не буде. Та вона і не потрібна нікому, тут же два місяці лише залишилося. Вони ухвалять рішення, що фракція не ходить до Ради, і все. Хочете – виходите з фракції, хочете – залишайтеся. Ніхто не помітить»- підкреслив він.

С.Міщенко підтвердив, що балотуватиметься в окрузі, і пообіцяв, що кампанія його буде недорогою.

За даними видання «Сегодня», С.Міщенко подав документи на округ № 98.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня С.Міщенко вийшов зі складу фракції «БЮТ-Батьківщина».

3 серпня він заявив, що вирішив балотуватися до парламенту у 98-му мажоритарному окрузі в Київській області.