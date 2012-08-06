«Свобода» здалася у ЦВК

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» подало на реєстрацію в Центральну виборчу комісію передвиборчу програму об’єднання "Своя влада – Своя власність – Своя гідність на СВОїй, БОгом ДАній землі" та документи кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку ВО «Свобода» та висунутих по одномандатних мажоритарних округах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», передвиборча програма, з якою об'єднання братиме участь у виборах до Верховної Ради України, містить ключові положення Програми захисту українців – основного програмного документу ВО "Свобода".

Також на реєстрацію в ЦВК направлено документи 225 кандидатів у народні депутати України від ВО «Свобода», включених до виборчого списку партії, та 35 «свободівців», які балотуватимуться у мажоритарних округах.

Список кандидатів-«свободівців» суттєво відрізняється від списків інших партій. «Усі кандидати у народні депутати від ВО «Свобода» пройшли процедуру внутрішньої люстрації. Середній вік кандидатів у народні депутати від «Свободи» – 34,5 роки. 32 кандидати в народні депутати від ВО «Свобода» мають вік менше 30 років. Переважно кандидатами в народні депутати від «Свободи» є люди, становлення яких як громадян припадає на роки української незалежності. Вони вільні від стереотипів совєцької пропаганди та штампів «совкового» мислення. Жоден із кандидатів-«свободівців» не перебував на керівних посадах у КПСС, не був стукачем КГБ», - наголошують у партії.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня з’їзд ВО «Свобода» затвердив виборчі списки партії. До першої п’ятірки кандидатів у народні депутати від ВО «Свобода» на парламентських виборах 28 жовтня 2012 року увійшли лідер партії Олег Тягнибок; заступник голови партії з питань зв’язків з українцями з-за кордону, актор Богдан Бенюк; заступник голови партії з політичних питань Андрій Мохник; голова Сумської обласної організації партії Ігор Мірошниченко та професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Шевченко.