Адвокат: суд не зміг прийняти остаточного рішення щодо екстрадиції Мельниченка

Про це повідомив УНІАН адвокат М.Мельниченка Микола Неділько.

Він пояснив, що через те, що його підзахисний висловив таку позицію, відповідно до італійського законодавства, впродовж 10 діб її розглядатиме і прийматиме по ній рішення Міністерство юстиції Італії.

Як зазначив М.Неділько, в разі, якщо італійський Мін’юст залишить без задоволення прохання М.Мельниченка, тоді суд продовжить своє засідання.

Якщо ж прохання М.Мельниченка буде взято до уваги і задоволено, за рішенням суду його мають звільнити з-під варти, сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, М.Мельниченко був затриманий 3 серпня в аеропорту Неаполя за ордером, виданим українським бюро Інтерполу, одразу після прибуття авіарейса з Вашингтона.

М.Мельниченко заявив про готовність пройти процедуру екстрадиції в Україну. Після затримання він був доставлений в еміграційну в'язницю.

4 серпня у МВС України повідомили, що ще не мають офіційного підтвердження від колег з італійського бюро Інтерполу стосовно затримання М.Мельниченка, однак українське консульство у Неаполі підтвердило факт затримання. «Італійський Інтерпол ще не надіслав нам офіційне підтвердження затримання Мельниченка, однак українське консульство в Неаполі цей факт підтверджує – що він (Мельниченко) дійсно був затриманий в рамках оголошення його в міжнародний розшук», - зазначили у МВС, зауваживши, що затримання ще не означає арешту.

Наприкінці грудня 2011 року Печерський районний суд Києва визнав законними постанови Генпрокуратури від 2001 року про порушення кримінальних справ проти М.Мельниченка.

16 лютого 2012 року стало відомо, що Апеляційний суд Києва відхилив скаргу М.Мельниченка і його захисту, залишивши в силі рішення Печерського райсуду.