За агітацію проти ПР в Сімферополі активістів оштрафували на 51 грн

Центральний районний суд Сімферополя сьогодні ухвалив рішення оштрафувати активістів кампанії ”Помста за розкол країни” - Катерину Чепуру і Юрія Шивала, які напередодні роздавали у центрі міста листівки з інформацією проти Партії регіонів та її кандидата в народні депутати по одному з 10 мажоритарних округів автономії - міністра освіти Криму Віталіни Дзоз.

Суд ухвалив накласти штраф у розмірі 51 грн на кожного, повідомила К.Чепура кореспондента УНІАН по телефону.

Активістка стверджує, що адміністративний протокол міліціонери склали з помилками - неправильно вказали прізвище Ю.Шивала. Той намагався довести, що протокол - на іншу людину, проте суд при ухваленні рішення не врахували цей факт.

Як повідомляв УНІАН, раніше активістів з Києва і Львова оштрафували на таку саму суму в Севастополі, де вони роздавали листівки проти ПР і кандидата в народні депутати – нинішнього парламентарія Вадима Колесніченка. В обох випадках на листівках не було вихідних даних: не вказано наклад і інформацію про відповідальних за випуск людей.