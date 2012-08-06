МЗС обіцяє пояснити, чому українського журналіста не пустили в Росію

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації і преси МЗС РФ.

«МЗС РФ перевіряє інформацію щодо того, що 3 серпня громадянина України Сергія Шевченка не впустили на територію Росію. Після опрацювання даного питання з компетентними відомствами про позицію російської сторони буде повідомлено додатково», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, товариство «Меморіал» повідомило, що 3 серпня учасникові української делегації у Карелію, відомому журналісту і публіцисту С.Шевченку не дозволили в'їзд на територію Російської Федерації. Прикордонники не пояснили С.Шевченку підстави для відмови у в'їзді. До цього жодних проблем з перетином кордону журналіст не мав: він сім разів відвідував Карелію, зокрема і Соловки, адже С. Шевченко є автором низки книг про трагедію Сандармоху і Соловецького табору, а також численних статей у періодиці.

3 серпня група у складі 28 осіб перетнула кордон з РФ, щоб відвідати в Карелії урочище Сандармох, в якому 75 років тому, у листопаді 1937 року, за чотири дні таємно розстріляли 1111 в'язнів соловецького етапу.

Серед розстріляних – гордість українського відродження початку XX ст. - письменники Валер'ян Підмогильний, Микола Зеров, Григорій Епік, Микола Куліш, режисер Лесь Курбас, історик Сергій Грушевський (брат президента УНР Михайла Грушевського), політики, громадські і церковні діячі, учені, військові.

3 червня на територію РФ не пустили українського політолога Олександра Солонтая. Його було затримано у московському аеропорту «Домодєдово» і відправлено назад до Києва.