Знайшлися свідки побиття свободівця, якого знайшли мертвим в Конотопі
У селі Великий Самбір є свідки, які бачили побиття знайденого мертвим "свободівця" Василя Удода.
Про це повідомив глава Конотопської міської організації ВО "Свобода" Артем Семеніхін, якого цитує Українська правда.
"Є свідки, котрі бачили побиття Василя Удода та люди, які бачили як міліція вантажить у катафалк тіло свободівця з явними слідами побоїв", - зазначається в повідомленні.
"Проте міліція досі не провела жодних слідчих дій, не допускає родичів до тіла загиблого і разом з тим стверджує, що нібито не виявила ознак насильницької смерті", - заявили в партії.
"Мешканці села обурені вбивством односельця та бездіяльністю міліції, яка за два дні не провела жодних слідчих дій", - уточнили в "Свободі".
Як повідомляв УНІАН, 5 серпня 2012 року в місті Конотоп Сумської області знайшли мертвим члена ВО "Свобода" Василя Удода.
За даними партії, 6 серпня він планував подати офіційне звернення до Генеральної прокуратури України з вимогою розслідувати факти наявності плантацій маку та коноплі на території Конотопщини та про канали збуту наркотичних речовин за кордон.
Начальник сектора зі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Сумській області Ельвіра Біганова заявила, що інформація про вбивство В.Удода не відповідає дійсності.