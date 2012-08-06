Знайшлися свідки побиття свободівця, якого знайшли мертвим в Конотопі

Про це повідомив глава Конотопської міської організації ВО "Свобода" Артем Семеніхін, якого цитує Українська правда.

"Є свідки, котрі бачили побиття Василя Удода та люди, які бачили як міліція вантажить у катафалк тіло свободівця з явними слідами побоїв", - зазначається в повідомленні.

"Проте міліція досі не провела жодних слідчих дій, не допускає родичів до тіла загиблого і разом з тим стверджує, що нібито не виявила ознак насильницької смерті", - заявили в партії.

"Мешканці села обурені вбивством односельця та бездіяльністю міліції, яка за два дні не провела жодних слідчих дій", - уточнили в "Свободі".

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня 2012 року в місті Конотоп Сумської області знайшли мертвим члена ВО "Свобода" Василя Удода.

За даними партії, 6 серпня він планував подати офіційне звернення до Генеральної прокуратури України з вимогою розслідувати факти наявності плантацій маку та коноплі на території Конотопщини та про канали збуту наркотичних речовин за кордон.

Начальник сектора зі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Сумській області Ельвіра Біганова заявила, що інформація про вбивство В.Удода не відповідає дійсності.