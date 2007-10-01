БЮТ: представники Партії регіонів відверто фальсифікують підрахунок

Блок Юлії Тимошенко вимагає від Центральної виборчої комісії та правоохоронних органів негайно встановити контроль за підрахунком голосів і захистити народний вибір.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, на даний момент, за оперативними звітами місцевих організацій та спостерігачів БЮТ на виборах, “у Донецькій, Луганській, Одеській областях та в Криму відбувається спроба фальсифікацій результатів голосування 30 вересня 2007 року і ревізії народного волевиявлення на окремих дільницях”.

Як заявляють у прес-службі БЮТ, представники Партії регіонів в дільничних та окружних комісіях заважають встановленню об’єктивних результатів виборів: “переписують протоколи голосування, відверто фальсифікують підрахунок голосів”. “Мета подібних маніпуляцій очевидна: збільшити власні результати на виборах та провести до парламенту політичного васала – СПУ МОРОЗА”, - вважають у БЮТ.

Блок Юлії Тимошенко застерігає ті політичні сили, які хочуть “шляхом обману людей та фальсифікації пролізти до Верховної Ради: 30 вересня народ України проголосив свій присуд - зрадникам в українському парламенті не місце”. “А тому будь-які спроби спотворити народне волевиявлення будуть оцінені відповідно до норм Кримінального кодексу. З крісла спікера на тюремну лаву – це цілком реальний шлях для деяких збанкрутілих політиків”, - наголошують у БЮТ.

Блок Юлії Тимошенко звертається до Центральної виборчої комісії та правоохоронних органів з вимогою негайно встановити контроль за підрахунком голосів і захистити народний вибір.

Блок Юлії Тимошенко попереджає всіх потенційних фальсифікаторів про неминучу кримінальну відповідальність за злочин.