Жулинський: іншого виходу немає, як кардинально змінити мовний закон
Президент України Віктор Янукович має серйозні зауваження до прийнятого Верховною Радою Закону «Про засади державної мовної політики», тому буде проведено роботу над вдосконаленням цього закону.
Про це сказав голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, літературознавець Микола Жулинський після завершення зустрічі глави держави з представниками наукової та творчої інтелігенції у Криму, повідомляє прес-служба Президента України.
«Президент України сказав, що його тривожить стан української мови як державної мови в Україні, і через те в нього є серйозні зауваження до того закону про засади державної мовної політики, який прийняла Верховна Рада», - сказав М.Жулинський.
За його словами, пропозиції глави держави щодо вдосконалення закону спрямовані передусім на посилення ролі української мови.
«Є робоча група, яка працюватиме над пропозиціями щодо вдосконалення цього закону. Я бачу, що іншого виходу немає, як подати такі пропозиції, які б змінили кардинально положення цього закону», - зазначив М.Жулинський.
«Я думаю, що можна цього досягнути, і бачу, що Президент має намір це підтримати. Він готовий зустрічатися з керівниками фракцій, сам працювати з робочою групою і пропонувати вироблення колективного рішення», - додав він.