Жулинський: іншого виходу немає, як кардинально змінити мовний закон

Про це сказав голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, літературознавець Микола Жулинський після завершення зустрічі глави держави з представниками наукової та творчої інтелігенції у Криму, повідомляє прес-служба Президента України.

«Президент України сказав, що його тривожить стан української мови як державної мови в Україні, і через те в нього є серйозні зауваження до того закону про засади державної мовної політики, який прийняла Верховна Рада», - сказав М.Жулинський.

За його словами, пропозиції глави держави щодо вдосконалення закону спрямовані передусім на посилення ролі української мови.

«Є робоча група, яка працюватиме над пропозиціями щодо вдосконалення цього закону. Я бачу, що іншого виходу немає, як подати такі пропозиції, які б змінили кардинально положення цього закону», - зазначив М.Жулинський.

«Я думаю, що можна цього досягнути, і бачу, що Президент має намір це підтримати. Він готовий зустрічатися з керівниками фракцій, сам працювати з робочою групою і пропонувати вироблення колективного рішення», - додав він.