Симоненко: націоналісти зробили захист української мови проблемою

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Чернігові, де перебував із робочою поїздкою.

П.Симоненко пояснив журналістам, що законопроект про засади мовної політики, проголосований у Верховній Раді, не вирішує мовного питання в Україні. За його словами, Україна виконала свої зобов'язання перед Парламентською Асамблеєю Ради Європи та цим законом врахувала Європейську хартію мов національних меншин.

Лідер КПУ зазначив, що тільки комуністи займають "послідовні позиції у захисті української мови". "Націоналісти зробили все, щоб в Україні постала проблема необхідності захищати українську мову", - сказав він. П.Симоненко також додав, що "балаканини завжди багато, а як доходить до діла, то українцям нав'язується канадський діалект, а не полтавський".

Водночас політик вказав, що у багатьох країнах використовується по дві мови, і ніхто не говорить про зраду національних інтересів. Наприклад, у Фінляндії проживають лише 6% шведів, але шведська мова має статус державної, зазначив він.

На переконання П.Симоненка, варто враховувати інтереси українців, які проживають у різних частинах країни, та врегулювати це питання демократично, провівши референдум.

"Волю людей треба поважати, так ми знімемо проблему маніпулювання громадською думкою", - підкреслив він.