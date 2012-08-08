Лідеру опозиційної "молодіжки" підпалили гараж

Про це повідомили УНІАН у прес-службі одеської облорганізації ВО «Батьківщина».

У прес-службі уточнили, що «вогнем сильно пошкоджено частину реквізитів і наметів, які знаходилися в гаражі. Причому це вже другий злочин, скоєний в ході передвиборної кампанії проти опонентів нинішньої влади».

У прес-службі Об'єднаної опозиції пов'язують підпал з організаційною діяльністю М.Волкова. Зокрема, за останній тиждень в Ізмаїлі було розставлено агітнамети, в яких активісти «Союзу Молоді Ізмаїла» збирали підписи городян за позбавлення народного депутата Юрія Крука звання почесного громадянина Ізмаїла за лобіювання Закону «Про морські порти України», який, на їх думку, відкриває шлях для «прихватизації» державного майна.

М.Волков також відомий тим, що «на червневому мітингу ізмаїльських портовиків публічно вийшов з лав Партії регіонів, порвавши свій партквиток і заявивши, що йому соромно за невиконані обіцянок, які давала ПР», - відзначили в прес-службі одеського ВО «Батькивщина».

У прес-службі також заявили, що підпал гаража за виконанням нагадує спалювання зловмисниками в ніч на 30 липня автомобіля керівника агітаційного відділу Об'єднаної опозиції, куратора акції «Україна проти Януковича» Ірини Золотарьової.

Як повідомляв УНІАН, увечері 29 липня в Ізмаїлі невідомий зловмисник підпалив автомобіль Kia Rio керівника агітаційного відділу при окружному штабі Об'єднаної опозиції Ірини Золотарьової. За словами І.Золотарьової, раніше їй загрожували по телефону.