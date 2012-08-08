Тимошенко вимагає від Генпрокуратури прояснити її долю

Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко звернулася до генерального прокурора Віктора Пшонки та начальника Качанівської колонії Івана Первушкіна із заявою, у якій вимагає пояснень щодо планів припинення її лікування та силового перевезення з лікарні до в’язниці, а потім – до суду.

Про це повідомляє сайт Ю.Тимошенко.

"Юлія Тимошенко написала заяву на ім'я генерального прокурора Пшонки та начальника Качанівської колонії Первушкіна, описала ситуацію і ту інформацію, яку ми отримали щодо її силового вивезення. Така заява передана. Ми чекаємо відповіді", - сказав захисник екс-прем’єра Сергій Власенко.

Він уточнив, що в своїй заяві Ю.Тимошенко вимагає від керівництва Генеральної прокуратури та колонії підтвердити або спростувати інформацію щодо планів її вивезення, а у випадку підтвердження цієї інформації – повідомити, куди і на якій підставі її планують вивезти. "Крім того, Юлія Тимошенко також запитала, чому не забезпечується виконання рекомендацій німецьких лікарів, які підтверджені висновками міжнародної комісії, а також висновками міністра охорони здоров'я щодо лікування протягом восьми тижнів без штучного створення стресових ситуацій", - додав С.Власенко.

"Не закінчивши лікування, не можна людину вивозити з медичного закладу", - підкреслив С.Власенко.

За його словами, сьогодні практично підтверджені підозри щодо планів влади припинити лікування Ю.Тимошенко та силоміць доставити її до суду 14 серпня. Вчора "зранку вивезли співкамерницю Юлії Тимошенко у невідомому напрямку. Її вивезли не до Качанівської колонії. Де вона зараз перебуває невідомо. Її вивезли за півгодини, її зібрали швидко і повезли. Це абсолютно чітко підтверджує план влади на проведення тих дій, про які ми говорили – силоміць, застосовуючи грубу фізичну силу притягти не долікувавши Юлію Тимошенко до суду, аби прискорити розгляд справи за сфабрикованими звинуваченнями до того, як Європейський суд 28 серпня розпочне свої слухання у справі Юлії Тимошенко", - заявив захисник.