ЦВК за дев’ять днів прийняла документи 1 933 мажоритарників

Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату Комісії.

Із них 761 самовисуванець і 1 тис. 172 висуванців від політичних партій в мажоритарних округах.

Лише впродовж 7 серпня ЦВК прийняла документи від 191 «мажоритарника». Із них 156 осіб – самовисуванці, а 35 осіб в мажоритарних округах висунули 8 політичних партій, зокрема: «Громадська солідарність» – 3; «Об’єднані ліві і селяни» – 1; «Молода Україна» - 2; «Громадянська позиція» – 1; Аграрна партія України – 9, Мерітократична партія України – 4; Слов’янська партія – 11; Всеукраїнське об’єднання «Громада» – 4.

Також 7 серпня прийнято виборчий список кандидатів і відповідні документи 44 осіб від Всеукраїнського об’єднання «Громада» для подальшої реєстрації в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.