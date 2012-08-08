Регіонали хочуть дати притулок переслідуваній чиновниці з Чехії

Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, про це заявив народний депутат України Володимир Олійник.

Він наголосив: «Думаю, якщо громадянка Чеської Республіки Власта Парканова звернеться до України з проханням про політичний притулок, Україна має всі підстави для розгляду її заяви компетентними органами і надання такого притулку. На мою думку, є всі підстави для розгляду фактів про переслідування Власти Парканової на наступному засіданні ПАРЄ».

В.Олійник, посилаючись на дані слідства, заявив, що два роки тому, під час перебування на посту міністра оборони, В.Парканова дала згоду на закупівлю нібито «дуже дорогої» військової техніки і без проведення належної цінової експертизи було придбано чотири військово-транспортні літаки CASA.

«За ствердженнями слідчих, державі було завдано шкоди на 31 млн. доларів США», - відзначив В.Олійник.

Проте, за словами парламентарія, рішення про закупівлю літаків ухвалював не окремий міністр, а уряд Чехії колегіально.

В.Парканова винна в тому, що не підготувала порівняльну документацію щодо ринку транспортної авіації, чим могла ввести в оману уряд, який ухвалював колективне рішення про закупівлю літаків, пояснили слідчі під час розгляду справи в парламенті, сказав депутат.

«Сама В.Парканова звинувачення не визнає і вважає їх переслідуваннями. При цьому, за європейською практикою, ознаки політичних переслідувань тут дійсно є. Фактично, пані Парканова при закупівлі техніки виходила з інтересів підвищення обороноздатності своєї країни і не одержувала жодних переваг для себе особисто. Саме рішення ухвалювалося урядом, більшість членів якого і сьогодні перебувають при владі. Тому можна впевнено говорити про вибіркове переслідування за політичними мотивами», - наголосив В.Олійник.

Він зазначив, що, проголосувавши за зняття депутатської недоторканності та передачу поліції колишнього міністра оборони, чеський парламент 117 голосами проти 45 віддав поліцейським і судовим органам жінку, яка ще в 2006-2007 рр., за дослідженнями агентства STEM, була найпопулярнішим політиком Чеської Республіки, а перед останніми виборами залишила правлячу ХДС-ЧНП (входить до групи Європейської народної партії) заради нової лівоцентристської партії ТОП 09.

Як повідомляв УНІАН, екс-міністр економіки України Богдан Данилишин у серпні 2010 року був оголошений у міжнародний розшук за звинуваченням у завданні державі шкоди на 13,9 млн. грн унаслідок державних закупівель в одного учасника. Інтерпол затримав Б.Данилишина 18 жовтня 2010 року в Чехії під час звернення по допомогу до лікувальної установи. Генпрокуратура України почала процедуру його екстрадиції. Б.Данилишин попросив у Чехії політичного притулку і одержав його в січні 2011 року.

Чоловік екс-прем'єра Юлії Тимошенко Олександр Тимошенко одержав політичний притулок у Чехії.