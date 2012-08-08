ЗМІ: Нардепа від БЮТ викликали в СБУ у справі «дніпропетровських терористів»

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерело в СБУ.

"Сьогодні на допит в СБУ викликано народного депутата України від БЮТ Михайла Соколова. Він допитуватиметься у справі "дніпропетровських терористів", - зазначило джерело.

Як повідомлялося, видання "Сегодня" поширило інформацію про те, що підозрювані у вчиненні квітневих вибухів у Дніпропетровську були 2011 року консультантами або політологами у депутата від БЮТ Михайла Соколова для проведення виборчої кампанії-2012. Правоохоронці вважають, що Віктор Сукачов і Дмитро Рева отримували від Соколова по 6000 гривень на місяць за консультаційні послуги.

Сам депутат заявив, що консультантів і позаштатних політологів наймав його штатний політолог.