ЗМІ: Дніпропетровські терористи були консультантами нардепа Тимошенко
Підозрювані у справі про дніпропетровські вибухи Віктор Сукачов і Дмитро Рева були консультантами або політологами у нардепа-бютівця Михайла Соколова.
Як вдалося дізнатися «Сегодня» від джерела, близького до облпрокуратури, правоохоронці вважають, що ті отримували від Соколова по 6000 гривень на місяць за консультаційні послуги. Крім того, вивчається зв'язок Соколова з екс-конгресменом США Джимом Слетері, який активно бере участь в процесі Юлії Тимошенко.
Розглядається питання про можливе лобіювання через Соколова якихось американських інтересів в цій справі.
Офіційно для «Сегодня» зв'язок Соколова з терористами підтвердив шеф слідства СБУ Іван Дерев'янко: «Дійсно, в ході розслідування кримінальної справи про вибухи було встановлено, що народний депутат Соколов наймав нині обвинувачених у справі про тероризм, пов'язаний з вибухами в Запоріжжі, Харкові та Дніпропетровську , в якості своїх політологів. Встановлено також, що він виплачував їм певні суми. В електронному листуванні обвинувачених містилися також різні сценарії підняття іміджу згаданого народного депутата в ході передвиборної боротьби ».
У розмові з «Сегодня» народний депутат Михайло Соколов заявив, що консультантів і позаштатних політологів наймав його штатний політолог. «Я їх прізвищ та імен не знаю, - сказав «Сегодня» нардеп. - Одне тішить: що наші правоохоронці врятували місто від цього лиха, від тероризму. Слава богу, що їх заарештували. З конгресменом Слетері я мав щастя спілкуватися на суді у Юлії Володимирівни. Познайомився з ним, як з особою, яка виявляє в якійсь мірі інтерес до демократичних процесів в Україні. Про його можливу лобістську діяльність мені нічого не відомо».