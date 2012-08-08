БЮТівець каже, що не отримував виклику в СБУ у справі «терористів»

Про це «Обкому» повідомив сам народний депутат.

«Я без поняття, про кого йде мова. Кажете, там написано, що вони по 6000 від мене отримували? На паркані теж багато чого написано », - сказав він.

За його словами, ніхто з СБУ з ним не зв'язувався і викликів на допит не передавав.

«Ви ж до мене додзвонилися без проблем? Ось так само могли б додзвонитися до мене і СБУшники. Ніхто мене не запрошував, і ніяких повісток я не одержував », - сказав народний депутат.

Соколов каже, що про "зв'язки з терористами" дізнався годину назад. «Я не розумію, як ви взагалі цю інформацію говорите, цю качку. Я думаю, це якась помилка. Я думаю, ви шукаєте сенсацію там, де її насправді не було », - додав він.