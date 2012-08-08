Член ЦВК: Вироки Тимошенко та Луценка не є правовими

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання ЦВК, на якому розглядалося питання щодо реєстрації виборчого списку «Батьківщини».

«Безумовно, всі знають, що існують і вступили в законну силу формальні вироки щодо Юлії Тимошенко та Юрія Луценка», - сказав І.Жиденко. І додав, що «всі бачили, як відбувався цей судовий процес і яким чином виносилися вироки».

«На мою думку, у жодної адекватної людини, як в Україні, так і за її межами, не виникає сумнівів, що це рішення не є правовим», - сказав І.Жиденко і висловив переконання, що це рішення спрямоване на усунення від політичної діяльності Ю.Тимошенко та Ю.Луценка, а також створення перешкод для їх участі у виборах.

«Тому в які б обгортки це не загортали, це рішення є інструментом злочину», - додав І.Жиденко.

На його думку, з точки зору закону, дійсно є підстави для нереєстрації Ю.Тимошенко та Ю.Луценка кандидатами у депутати, проте «це означає голосувати проти демократії, проти правди».

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія не зареєструвала Ю.Тимошенко та Ю.Луценка кандидатами у народні депутати за партійним списком ВО "Батьківщина".

Ю.Тимошенко очолювала партійний список "Батьківщини", тепер же на першому місці опинився Арсеній Яценюк.