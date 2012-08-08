Член ЦВК: Вироки Тимошенко та Луценка не є правовими
Вироки екс-прем’єр-міністру Юлії Тимошенко та екс-міністру МВС Юрію Луценка не є правовими, переконаний член Центральної виборчої комісії Ігор Жиденко.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання ЦВК, на якому розглядалося питання щодо реєстрації виборчого списку «Батьківщини».
«Безумовно, всі знають, що існують і вступили в законну силу формальні вироки щодо Юлії Тимошенко та Юрія Луценка», - сказав І.Жиденко. І додав, що «всі бачили, як відбувався цей судовий процес і яким чином виносилися вироки».
«На мою думку, у жодної адекватної людини, як в Україні, так і за її межами, не виникає сумнівів, що це рішення не є правовим», - сказав І.Жиденко і висловив переконання, що це рішення спрямоване на усунення від політичної діяльності Ю.Тимошенко та Ю.Луценка, а також створення перешкод для їх участі у виборах.
«Тому в які б обгортки це не загортали, це рішення є інструментом злочину», - додав І.Жиденко.
На його думку, з точки зору закону, дійсно є підстави для нереєстрації Ю.Тимошенко та Ю.Луценка кандидатами у депутати, проте «це означає голосувати проти демократії, проти правди».
Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія не зареєструвала Ю.Тимошенко та Ю.Луценка кандидатами у народні депутати за партійним списком ВО "Батьківщина".
Ю.Тимошенко очолювала партійний список "Батьківщини", тепер же на першому місці опинився Арсеній Яценюк.