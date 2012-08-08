Ківалов: Закон не ідеальний, але його підписання - перемога здорового глузду

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі С.Ківалова

«Я вважаю, що це перемога здорового глузду, раціонального підходу і прагматизму над націоналістичними неаргументованими викриками», - сказав депутат-регіонал.

При цьому С.Ківалов визнав, що цей мовний закон не ідеальний.

«Ідеального закону не існує апріорі, критики знайдуться завжди. Але політика держави в мовному питанні має бути чіткою, аби не давати приводу для спекуляцій», - додав він.

При цьому С.Ківалов висловив готовність ввійти до складу ініційованої Президентом спеціальної робочої групи для розробки і внесення пропозицій з удосконалення законодавства щодо порядку застосування мов в Україні.

Він також учергове заявив, що мовний закон «жодної загрози українській мові не несе. Вона була і залишається єдиною державною мовою».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 серпня, В.Янукович підписав прийнятий Верховною Радою Закон «Про засади державної мовної політики».

При цьому Президент дав доручення «про вдосконалення законодавчого забезпечення застосування мов в Україні».

Зокрема, В.Янукович доручив прем'єр-міністру Миколі Азарову до 13 серпня 2012 року створити робочу групу із залученням громадськості, відомих діячів освіти, науки і мистецтв, провідних фахівців з мовних питань для розробки і внесення системних пропозицій з удосконалення законодавства щодо порядку застосування мов в Україні.

Також до 27 серпня 2012 року доручено забезпечити невідкладну розробку із залученням вказаної робочої групи і затвердження Державної програми всебічного розвитку і функціонування української мови.