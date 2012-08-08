Тягнибок: Янукович взяв на себе відповідальність за нагнітання українофобії

Лідер Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег Тягнибок заявляє, що Президент Віктор Янукович, який сьогодні підписав антиконституційний Закон «Про засади державної мовної політики», узяв на себе персональну відповідальність за «брутальну зневагу до Конституції України, законів України та нагнітання українофобської політики, що розпочалося з його першого дня при владі».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», за словами О.Тягнибока, «підписом під мовним законом Янукович остаточно перекреслив себе як гаранта Конституції України, адже закон є антиукраїнським не лише за своєю суттю, але й формально грубо суперечить Конституції України, Регламенту Верховної Ради України та іншим законодавчим актам. Фактично вперше в історії Української держави Президент підписав закон, який було ухвалено лише в першому читанні».

«Розчерком пера Янукович також вказав місце придворній інтелігенції, котра прислужувалась совєцькій системі, яка ось уже 21 рік у шароварах розказує про «менше зло», компроміси і толерантність, яка готова за першим помахом українофоба сісти в літачок, щоб полетіти на прийом до Януковича і на колінах випрошувати подачок. Жодного компромісу, «меморандуму» й «універсалу» з Януковичем бути не може», - наголосив лідер ВО «Свобода».

Він заявив, що «сьогодні для всіх має бути очевидним, чому нашими першими кроками в парламенті буде не лише скасування цього та інших ганебних антиукраїнських законів, але й ухвалення закону про імпічмент Президента і застосування цієї процедури до Віктора Януковича».