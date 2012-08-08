Партія регіонів зробила заяву щодо "мовного закону"

На цьому наголошується у заяві Партії регіонів, текст якої передано УНІАН.

«Партія регіонів послідовно виконує взяті на себе зобов'язання. Ми обіцяли вирішити мовну проблему, яка довгі роки була каменем спотикання на шляху до утвердження в Україні європейських цінностей», - зазначається в документі.

Його автори наголошують, що партія «знайшла ефективний механізм її вирішення, запропонувавши Закон «Про засади державної мовної політики», який був прийнятий Верховною Радою 3 липня 2012 року».

«Завдяки новому закону кожен громадянин України тепер зможе вільно використовувати свою рідну мову в усіх сферах суспільного життя», - переконані в Партії регіонів.

«Закон повністю відповідає нормам Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, ратифікованої Україною ще у 2003 році. Право на рідну мову, яке відстояла Партія регіонів, - ще один крок України на шляху до європейської спільноти», - наголосили автори заяви.

«Президент України В. Янукович, як гарант прав і свобод громадян, зробив усе необхідне для того, щоб у суспільстві нарешті утвердилось взаєморозуміння і згода щодо мовного питання. Після відкритої суспільної дискусії Глава держави підписав закон, прийнявши мудре рішення, що забезпечує баланс інтересів мовних груп багатонаціонального народу України», - підкреслили в Партії регіонів і подякували всім своїм прихильникам за активну підтримку у відстоюванні права російськомовних і всіх національних груп на рідну мову.

«Наші виборці можуть бути впевнені в тому, що всі зобов'язання, які бере на себе партія, будуть безумовно виконані!», - наголосили в Партії регіонів.