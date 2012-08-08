УДАР: Янукович продовжив курс на розкол країни

Про це йдеться в заяві «УДАРу», повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Адже, як нагадують автори заяви, мовна тема і те, як закон «протягували» у парламенті, збурила суспільство й викликала масові акції протесту в столиці і в регіонах, голодування активістів під «Українським домом».

«Усі розмови про те, що у вересні Президент нібито внесе поправки до закону, є нічим іншим, як передвиборчою спекуляцією. Замість того, щоб пропонувати конкретні кроки з виправлення ситуації в країні, Партія регіонів знову зачіпає чутливі для громадян теми», – зазначають в партії «УДАР».

В «УДАРі» переконані, що державна мова в Україні повинна бути тільки одна – українська, а мовна політика – відповідати стандартам демократичних країн. «Цього, зокрема, «УДАР» й добиватиметься в парламенті наступного скликання», – йдеться в заяві партії.