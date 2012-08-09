Доній: без зміни влади культурну ситуацію змінити неможливо

В інтерв'ю УНІАН він наголосив, що саме тому потрібно дуже прискіпливо поставитися до парламентських виборів і намагатися якнайбільше провести опозиційних депутатів до парламенту.

За словами О.Донія, Партія регіонів на чолі з Президентом спрямовує свою діяльність на звуження використання в країні української мови та культури, на русифікацію України.

О.Доній висловив занепокоєння, що Партія регіонів використовуватиме мовне питання у ході парламентських виборів, абсолютно не хвилюючись, що це розколює країну.

Депутат зауважив, що лише демонстраціями, голодовками ситуацію не можна змінити, оскільки партія влади зневажливо ставиться до публічної політики. Водночас, за його словами, це не означає, що такі акції не потрібні.

О.Доній підкреслив, що з осені необхідно посилити цей напрямок, і задля цього патріотичні сили мають об’єднуватися.

Разом з тим, депутат наголосив, що крім боротьби проти мовного закону і подібних рішень влади слід посилювати культурно-просвітницьку роботу серед населення.