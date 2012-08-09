Дочка Тимошенко каже, що її матір обливають брудом, бо бояться санкцій

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.Тимошенко сказала сьогодні на брифінгу перед Харківською лікарнею «Укрзалізниці», де екс-прем’єр проходить курс лікування.

«Європейське і американське співтовариство, політики в Європі та Америці вже перейшли до дій, а не тільки заяв. Сьогодні ми знаємо, що вже обговорюються в Сенаті і Європейському парламенті санкції проти влади, проти В.Януковича та його оточення», - нагадала Є.Тимошенко.

На її думку, заяви першого заступника генпрокурора України Рената Кузьміна про готовність висунути Ю.Тимошенко обвинувачення у справі про вбивство у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня, про побиття екс-прем’єром працівника СІЗО, також фальсифіковане відео із зображенням нібито її матері, яке має найближчим часом з’явитися в інтернеті, - це спланована акція проти Ю.Тимошенко.

«Боячись цього (санкцій УНІАН), вони в особі Кузьміна придумують піар-акції й звинувачують маму вже в нападі на охоронців, в убивстві і в симуляції. Звичайно, це вже виглядає як агонія, яка не призведе до успішного результату, а тільки глибше дискредитує саму владу і людей, які працюють на Януковича», - зазначила Є.Тимошенко.

Вона висловила впевненість, що чорний піар, який проти Ю.Тимошенко використовують «слуги Януковича», не буде успішним.