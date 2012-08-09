Дочка Тимошенко каже, що її матір обливають брудом, бо бояться санкцій
Донька екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Євгенія Тимошенко вважає, влада застосовує проти її матері чорний піар, оскільки боїться введення міжнародних санкцій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.Тимошенко сказала сьогодні на брифінгу перед Харківською лікарнею «Укрзалізниці», де екс-прем’єр проходить курс лікування.
«Європейське і американське співтовариство, політики в Європі та Америці вже перейшли до дій, а не тільки заяв. Сьогодні ми знаємо, що вже обговорюються в Сенаті і Європейському парламенті санкції проти влади, проти В.Януковича та його оточення», - нагадала Є.Тимошенко.
На її думку, заяви першого заступника генпрокурора України Рената Кузьміна про готовність висунути Ю.Тимошенко обвинувачення у справі про вбивство у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня, про побиття екс-прем’єром працівника СІЗО, також фальсифіковане відео із зображенням нібито її матері, яке має найближчим часом з’явитися в інтернеті, - це спланована акція проти Ю.Тимошенко.
«Боячись цього (санкцій УНІАН), вони в особі Кузьміна придумують піар-акції й звинувачують маму вже в нападі на охоронців, в убивстві і в симуляції. Звичайно, це вже виглядає як агонія, яка не призведе до успішного результату, а тільки глибше дискредитує саму владу і людей, які працюють на Януковича», - зазначила Є.Тимошенко.
Вона висловила впевненість, що чорний піар, який проти Ю.Тимошенко використовують «слуги Януковича», не буде успішним.