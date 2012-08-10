Представники влади поділили мажоритарні округи в Києві

Зокрема, в оприлюднених на сайті Центральної виборчої комісії відомостях щодо реєстрації кандидатів в одномандатних виборчих округах станом на вечір 8 серпня 2012 року, зазначається, що заступник Київського міського голови, секретар Київської міської ради Галина Герега зареєстрована кандидатом у народні депутати у 215-му виборчому окрузі (місто Київ, Деснянський район).

Колишній секретар Київради Олесь Довгий зареєстрований у 214-му окрузі (місто Київ, Дніпровський район).

Депутат Київради, екс-співголова фракції Леоніда Черновецького в Київраді Алла Шлапак балотується в 221-му окрузі (місто Київ, Печерський район).

Колишній голова Шевченківської районної адміністрації, почесний голова громадської організації "Кияни передусім!» Віктор Пилипишин висунув свою кандидатуру у 223-му окрузі (Шевченківський район).

Балотуються в Києві і народні депутати України.

Так, на сьогоднішній день, крім офіційно висунутих партіями в деяких округах, зареєстровані як самовисуванці члени фракції Партії регіонів. У 217-му окрузі (Оболонський район) зареєстрований народний депутат України від Партії регіонів Василь Гурєєв, а у 221-му окрузі (Печерський район) - народний депутат України від ПР Василь Горбаль.

Сергій Терьохін висунутий від "Батьківщини" в 211-му окрузі (Голосіївський район), Володимир Яворівський - у 213-му (Деснянський район), Ксенія Ляпіна - у 216-му (Дніпровський район), Олександр Бригинець - у 217-му (Оболонський район, Володимир Ар'єв - 218-му (Святошинський район).

Позафракційний народний депутат Тарас Чорновіл зареєстрований у 212-му окрузі (Дарницький район). У цьому ж окрузі балатуватимуться, серед інших, адвокат Тетяна Монтян та настоятель парафії святих апостолів Петра та Павла Української православної церкви Київського Патріархату Григорій Большаков.

У 218-му окрузі (Святошинський район) зареєстровано голову Ради директорів Конфедерації будівельників України Льва Парцхаладзе. Йому в цому окрузі протистоятиме висуванець від Партії регіонів Олег Калашников.

Нагадаємо, термін закінчення подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у загальнодержавному та одномандатному округах завершується 13 серпня 2012 року.