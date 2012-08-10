У Печерському суді знову призначене слухання справи Луценка

Він, а також підсудні Володимир Тарасенк і Олег Павлєнов звинувачуються у службовій недбалості в рамках розслідування кримінальної справи про отруєння екс-Президента Віктора Ющенка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії «Народна Самооборона».

У прес-служба нагадали, що суддя оголосила стадію дебатів, проте перенесла засідання через відсутність потерпілого у судовій залі.

Ю.Луценко і його захист готові виголосити свої аргументи та останнє слово у цьому процесі.

Після дебатів суддя має видалитися в нарадчу кімнату для винесення вироку.

Засідання відбудеться за адресою: вул. Гайцана, 4

Довідка УНІАН. Екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка, а також колишніх співробітників Департаменту карного розшуку МВС В.Тарасенка та О.Павлєнова звинувачують у тому, що в рамках розслідування справи про отруєння політичного діяча В.Ющенка вони нібито незаконно продовжили до 18 місяців оперативно-розшукову справу (ОРС) стосовно Валентина Давиденка, колишнього водія екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Відкриття цієї ОРС дозволяло вести стеження за В.Давиденком і прослуховувати його телефонні розмови, що «завдало істотної шкоди правам, свободам і інтересам В.Давиденка, що охороняються законом», йдеться в обвинувальному висновку.

У липні Генеральна прокуратура змінила Ю.Луценку, а також В.Тарасенку і О.Павлєнову, обвинувачення зі зловживання службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу) на службову недбалість (ч. 1 ст. 367 КК), за що передбачено покарання до 3-х років позбавлення волі.

Сам В.Давиденко неодноразово заявляв, що не вважає себе потерпілим.