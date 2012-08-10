ЗМІ: СБУ почала допит бютівця у справі «терористів»

Про це в коментарі Укрінформу повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Іван Дерев'янко.

"Він з’явився на допит, але допит було з його ініціативи призупинено в зв’язку з тим, що він поспішав в аеропорт на літак. Допит буде продовжено на наступному тижні", - сказав Дерев’янко.

Начальник Головного слідчого управління СБУ відзначив, що нардеп встиг відповісти на деякі запитання. Соколов запевнив слідчого, що з’явиться для продовження допиту. "Дата буде узгоджена в понеділок і буде залежати від його графіку", - додав Дерев’янко.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 9 серпня СБУ направила народному депутату від фракції "БЮТ-Батьківщина" Михайлу Соколову повістку із викликом на допит у справі "дніпропетровських терористів".