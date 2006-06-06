Рейтинг телефонів з найбільшим випромінюванням

Кореспонденти американського сайту Cnet склали список стільникових телефонів з найбільшим рівнем випромінювання. Цей рейтинг був складений на основі даних американської федеральної комісії з телекомунікацій (FCC).

Мобільниками з найвищим рівнем електромагнітного випромінювання було визнано телефони виробництва Motorola. Слід відзначити, що жоден з таких телефонів не є небезпечним для здоров`я, оскільки показник випромінювання згаданих в рейтингу моделей не перевищує встановлених FCC норм.

Оцінка рівня електромагнітного випромінювання проводилася за вимірюванням величини SAR (Specific absorption rate), яка визначає рівень випромінювання, що припадає на кілограм ваги користувача. Максимально допустимою межею є величина в 1,6 вата на кілограм (США) і 2 вати на кілограм (Європа).

Місця в десятці телефонів з найвищим рівнем випромінювання розподілилися таким чином: перше місце зайняв телефон Motorola Slvr L6 (1.58 вата на кілограм), за ним слідують Motorola V120 і Motorola V265 (у обох моделей SAR становит 1,55). Потім, у порядку зменшення, йдуть мобільники Motorola V70 (1.54), Motorola C290 (1.53), Motorola P8767 (1.53), Motorola ST7868 (1.53), Motorola ST7868W (1.53). Рейтинг замикають Motorola A845, Palm Treo 650 GSM і Panasonic Allure - у цих стільникових SAR складає 1,51.

При цьому дві моделі телефонів від Motorola увійшли до десятки мобільників з найнижчим рівнем випромінювання (Motorola MPx200 і Motorola Timeport L7089 зайняли друге і третє місця з рівнем SAR в 0,2 і 0,22 відповідно). Найбезпечнішим був визнаний телефон Audiovox PPC66001 (SAR 0,12).

Lenta.ru