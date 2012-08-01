Прокаєва заявила, що передала $50 тисяч хабара для міністра Кулиняка (відео)

Про це вона заявила на камеру ТСН.Особливе.

"Я можу сказати конкретно, що генеральний директор взяла у мене хабар у розмірі 50 тисяч доларів, за мою посаду. Особисто для міністра!", - сказала Прокаєва.

У свою чергу, директор заповідника Вікторія Ліснича відразу ж пообіцяла подати на екс-модель до суду за брехню. "Я на вас подаю до суду! І щойно - в мене є запис на диктофоні - Михайло Андрійович запитав Владу Володимирівну: "Чи були отримані гроші якісь за посаду?".

Вона сказала – "ні"! Влада Володимирівна, ви брешете!" - запевнила жінка.

Михайло Кулиняк також завірив, що він не хабарник.

"Жодних грошей ні від Вікторії Миколаївни, ні від, тим більше, Влади Прокаєвої я не отримував", - сказав міністр культури.