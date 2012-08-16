Херсонська облрада: розподілимо гроші та розійдемося

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова облради Віктор Пелих після колегії Херсонської ОДА.

"Ви пам'ятаєте, що минулої сесії облради порушувалися два питання про регіональні мови. Я обидва питання поставив на голосування і депутати визначилися. Тоді було прийняте звернення до Президента України з пропозицією підписати ухвалений парламентом закон про розвиток регіональних мов», - сказав В.Пелих.

«Проте на сесії, що відбудеться у п'ятницю, поки що до порядку денного такі пропозиції (про регіональні мови - ред.) не вносилися. Можливо, буде щось запропоновано з голосу. Але у відповідних комісіях це питання не обговорювалося. Тут треба бути обережним. Думаю, питання регіональної мови тепер порушуватимуться постійно на сесіях, тому що є напруга в суспільстві", - сказав він.

Також голова облради відзначив, що це буде "бюджетна" сесія, на якій депутати планують ухвалити низку питань, пов'язаних із обласним бюджетом і фінансуванням соціальних програм.

"Є питання, пов'язані з дотацією за тарифами. Є маленька напруга в цьому. Не вистачає в бюджеті коштів. Тому ухвалили рішення: проведемо сесію, є невелика сума - 7 млн. грн. Два інших питань пов'язані з дачними кооперативами і лабораторією з перевірки продуктів харчування. Якщо інші питання не внесуть до порядку денного, то розподілимо гроші та розійдемося", - відзначив В.Пелих.