Херсонська облрада: розподілимо гроші та розійдемося
Херсонська обласна рада не планує розглядати на своїй черговій сесії, що відбудеться найближчої п'ятниці, 17 серпня, питання про реалізацію положень мовного закону.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова облради Віктор Пелих після колегії Херсонської ОДА.
"Ви пам'ятаєте, що минулої сесії облради порушувалися два питання про регіональні мови. Я обидва питання поставив на голосування і депутати визначилися. Тоді було прийняте звернення до Президента України з пропозицією підписати ухвалений парламентом закон про розвиток регіональних мов», - сказав В.Пелих.
«Проте на сесії, що відбудеться у п'ятницю, поки що до порядку денного такі пропозиції (про регіональні мови - ред.) не вносилися. Можливо, буде щось запропоновано з голосу. Але у відповідних комісіях це питання не обговорювалося. Тут треба бути обережним. Думаю, питання регіональної мови тепер порушуватимуться постійно на сесіях, тому що є напруга в суспільстві", - сказав він.
Також голова облради відзначив, що це буде "бюджетна" сесія, на якій депутати планують ухвалити низку питань, пов'язаних із обласним бюджетом і фінансуванням соціальних програм.
"Є питання, пов'язані з дотацією за тарифами. Є маленька напруга в цьому. Не вистачає в бюджеті коштів. Тому ухвалили рішення: проведемо сесію, є невелика сума - 7 млн. грн. Два інших питань пов'язані з дачними кооперативами і лабораторією з перевірки продуктів харчування. Якщо інші питання не внесуть до порядку денного, то розподілимо гроші та розійдемося", - відзначив В.Пелих.