Міліція розказала, за які гріхи шукає автора білборда з котом

Дніпропетровська міліція спростовує звинувачення у політичних переслідуваннях автора білборда "бабуся з котом".

Про це повідомляється на офiцiйному сайті ГУМВС України в Дніпропетровській області.

В міліції зазначають, що 21 листопада 2011 року слідчим відділом Петриківського райвідділу міліції ГУМВС в Дніпропетровській області за фактом присвоєння та розтрати майна Єлизаветівської сільради Петриківського району була порушена кримінальна справа за ч. 2 ст. 191 КК України.

26 липня ц.р. склад злочину в кримінальній справі було перекваліфіковано та відносно колишнього голови вказаної сільради Максима Голосного була порушена кримінальна справа за ч. 1 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Слідчим була винесена постанова про притягнення його як обвинуваченого. У зв’язку з тим, що місцезнаходження М.Голосного не було встановлено, 27 липня ц.р. він був оголошений у розшук.

Інформація про те, що громадянин М.Голосний є автором білборду на автотрасі біля м. Дніпродзержинськ, який спрямований проти однієї із політичних партій та в зв’язку з чим відносно нього порушено кримінальну справу та оголошено у розшук, не відповідає дійсності.

Як повідомляв УНІАН, вчора з'явилася інформація, що автора скандального білборда в Дніпродзержинську з "бабусею і котом" Максима Голосного оголосили в розшук, а власниця рекламної площі після "серйозної розмови з високопоставленим чиновником" - у реанімації.