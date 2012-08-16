Українські лікарі пропонують лікувати Тимошенко через відео

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу Галина Сіроштан - заступник начальника головного управління охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації, заступник голови Міжнародної медкомісії з питань реабілітації Ю.Тимошенко.

За словами Г.Сіроштан, з цією пропозицією вітчизняні лікарі звернулися до фахівця німецької клініки «Шаріте» Аннет Райсхауер, яка прибула вчора до Ю.Тимошенко, що проходить курс лікування в Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.

Як повідомила Г.Сіроштан, А.Райсхауер позитивно сприйняла цю ініціативу і відповіла, що після повернення до Німеччини вона доповідатиме керівникам «Шаріте» щодо можливості проведення відеоконференцій за участю Ю.Тимошенко.

Відеоконференції можна б було проводити кожні 2-3 дні, вважає Г.Сіроштан, і Ю.Тимошенко могла б «ставити питання німецьким лікарям, а лікарі між собою зможуть спілкуватися».

При цьому, наголосила Г.Сіроштан, такі відеоконференції можуть проходити виключно за згодою пацієнтки.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Ю.Тимошенко подала кілька заяв про відмову брати участь у проведенні судових засідань за допомогою відеоконференцій.