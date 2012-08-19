Власниця білборду з котом каже, що заклеїла його через «нецензурне слово»

Власниця білборду "з бабусею і котом" у Дніпродзержинську Олена Дзарасова спростувала інформацію про своє перебування в реанімації. Про це пише Українська правда.

У відеозверненні, розміщеному на сайті Youtube у суботу, Дзарасова назвала брехливою відповідну інформацію автора бігборда Максима Голосного.

"Офіційно заявляю, що здорова, в реанімації мене ніколи не було, тим більше в останній період", - сказала вона.

За словами Дзарасової, ніякого тиску з боку губернатора Дніпропетровської області та місцевої влади на неї не здійснювалося.

"З приводу того, що був заклеєний борд - це моє суто особисте рішення, оскільки на ньому було нецензурне слово", - сказала власниця.

Як повідомлялося, автор бігборда, кандидат у депутати по одному з мажоритарних округів минулої середи заявив, що "директора РА "АПЕЛЬСИН" Наталію (власника бігборда) після телефонної розмови з високопоставленим чиновником відвезли в реанімацію".

Сам Голосний знаходиться в розшуку за звинуваченням у привласненні і розтраті майна Єлизаветівської сільради Петриківського району.

Як раніше повідомлялося, дніпропетровський губернатор Олександр Вілкул вимагав зняти бігборди, які агітують проти чинної влади, - в тому числі і рекламний плакат із пенсіонеркою і котом.